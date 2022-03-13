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Окупанти відкрили вогонь на мирному мітингу у Херсоні. ВIДЕО

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Російські окупанти відкрили вогонь на мирному мітингу в Херсоні.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє телеграм-канал BEREZOVIEW.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Некогда и незачем нам было создавать ТРО и Сопротивление в полумирное время, значит займёмся этим в военное. Это тяжкая цена за бездействие и сплошные праздники
  • Semen Korotych 52784eed
    Зенелоху надо сказать спасибо .Его ведь предупреждали сша за две недели ,что будет вторжение и что он им отвечал не распространяйте фейки и дезинформацию.А мог бы за это время провести мобилизацию
  • Bogdan Resvii
    "дыра типа ордло" будет уся рабсеюшка. Свои границы Украина отобъёт назад.
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