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У Харкові затриманий заряджаючий БМ-21 "Град" Бобикін, військовослужбовець розбитої 200-ї мотострілецької бригади окупантів, - Бутусов. ВIДЕО

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У Харкові затриманий заряджаючий БМ-21 "Град" Олександр Бобикін, військовослужбовець 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, який на допиті в СБУ розповідає про обставини вторгнення та затримання.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Цікаво, що ФСБшники погрожують російським солдатам розстрілом за втечу. Я писав як на початку війни 200-та бригада було розбита та зазнала важких втрат у боях західніше Харкова. Багато техніки знищено, а три Града було захоплено українськими воїнами", - зазначив Бутусов.

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Топ коментарі

  • Вася Бабулетов
    Обещали же таких в плен не брать??
  • - ШПАЕВ -
  • - ШПАЕВ -
    в Харьковской области уже кацапов ставят вертикально как Финляндия в 40 году
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