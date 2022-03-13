"Четыре хохла сожгли 19 наших машин. 45-я бригада - элита, 3 человека осталось. У псковских - командир застрелился. Из ульяновских - 13 выжило", - десантник армії РФ про втрати. ВIДЕО

В мережі з'явився запис телефонної розмови російського десантника з рідними у якій він розповідає про втрати елітних підрозділів армії РФ та шалений спротив українських воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Антона Геращенка, російський окупант заявив, що елітна 45-а окрема бригада спеціального призначення ПДВ, яка базується в у Кубинці Одинцовського району Москви знищена, така ж доля спіткала окупантів з 31-шої окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська. Окрім того, через великі втрати, застрелився командир 76-ї десантно-штурмової дивізії з Пскова.

"Такие мысли проскакивают... Думаешь не застрелиться ли нах#й... Четыре человека - хохла, бандеры, 19 машин наших сожгли. Вчетвером! Из 30 машин!" - розповідає окупант.

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