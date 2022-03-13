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До лав прикордонників стала біатлоністка Анастасія Меркушина. ВIДЕО

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Сьогодні багато відомих і публічних осіб залишили свою звичну діяльність і стали на захист Вітчизни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"До строю прикордонників стала іменита біатлоністка Анастасія Меркушина, в активі якої звання чемпіонки світу та Європи серед юніорів, участь у двох Олімпіадах.

На світових теренах в її честь неодноразово піднімався український прапор, тепер настав час захищати його, каже спортсменка", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    СЛАВА УКРАИНЕ !!!
  • Перехватчик
    Пусть валит засРашкинцев с мелкашки в глаз
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Снайперская винтовка принесла бы куда больше пользы, чем автомат
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