До лав прикордонників стала біатлоністка Анастасія Меркушина. ВIДЕО

Сьогодні багато відомих і публічних осіб залишили свою звичну діяльність і стали на захист Вітчизни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"До строю прикордонників стала іменита біатлоністка Анастасія Меркушина, в активі якої звання чемпіонки світу та Європи серед юніорів, участь у двох Олімпіадах.

На світових теренах в її честь неодноразово піднімався український прапор, тепер настав час захищати його, каже спортсменка", - сказано в повідомленні.