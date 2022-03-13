В СБУ перехопили розмову окупантів, які мародерять на Сумщині: "Здесь все такое вкусное, а мороженко такое ох#енное". АУДIО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на СБУ.
Повідомляється, що на плівках озвучено, що російські окупанти грабують магазини та навіть будинки українців. Вони шукають цигарки, алкоголь і солодощі. Виносять з будинків ноутбуки, телевізори та іншу техніку.
У пошуку "трофеїв" вони розбивають дитячі садки та школи, знімають колеса з автомобілів – щоб забрати додому.
Вони зізналися, що в Україні всі продукти дуже смачні.
"А українське "мороженко" - "воно таке о***нне! Пацани магазин грюкнули, принесли морозиво. Я його їв, бл*, таке о**уенне морозиво!"- цитують окупантів в СБУ.
У відповідь родичі з РФ скаржаться, що тепер у телевізорі не показуватимуть прем'єр-лігу. І сподіваються, що від РФ відвернулися тільки Європа і США. Але це ж не весь світ.