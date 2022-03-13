З 13 березня в'їзд журналістів до Ірпеня заборонено, - мер Маркушин. ВIДЕО

Міський голова Ірпіня Олександр Маркушин повідомив про заборону в'їзду журналістів до Ірпеня з 13 березня.

Про це міський голова Олександр Маркушин повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Відсьогодні ми забороняємо в'їзд журналістів до Ірпеня. Таким чином ми хочемо вберегти життя і їм і нашим захисникам. Я дуже прошу всіх представників медіа, а також всіх українців - не публікуйте у соцмережах наших військовослужбовців, їхню техніку чи будь що, що б вказувало на їхнє розташування! Це дуже важливо!", - наголосив Маркушин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На сьогоднішній день Ірпінь не захоплений – 70% це наше, за 30% ведемо бій, - мер Маркушин. ВIДЕО