Zасранці, хейтспіч, мертві рашисти, Путін і трохи Лукашенка та Білорусі.#ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВIДЕО

"ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ" повернулися, щоб вдарити гумором та розвінчуванням фейків по рашистах! Богдан Буткевич і Наталя Соколенко зібрали смачного про армію, якій "аналогов нєт".

Спробуйте знайти аналог танку із бронезахистом з картонних лотків для курячих яєць! Тож до вашої уваги – сатирична спецоперація на Цензор.НЕТ.

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом Цензор.НЕТ в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні. У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

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