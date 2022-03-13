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В цей важкий момент я ще більше пишаюся, що я українець, - футболіст Шевченко виступив під час акціїї в Лондоні. ВIДЕО

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Відомий український футболіст, екстренер збірної Андрій Шевченко виступив під час акціїї на підтримку України в Лондоні.

Про це інфорує Цензор.НЕТ із посиланням на Брутальний футбол.

"Я народився в Україні. Я дуже пишаюся бути українцем. В цей важкий момент я ще більше пишаюся. Я вдячний нашій армії, нашому президенту і нашим людям, які сьогодні захищають нашу країну. Захищають нашу свободу.

Будь ласка, стійте разом. Ми завжди повинні бути разом, тому що ми вимушені воювати за нашу країну і наш народ. Слава Україні. Слава нації. Україна понад усе. Я з вами", - заявив Шевченко.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Чуб
    В принципе, физически, он Украине помочь не может, но мататься по Миру и доносить проблемы страны и просить поддержки, в слоях их народов, это он может, хай занимается, каждая помощь, каждый даже звук из за угла про помощь Украине, камушек к скале, которую мы уже повесили, для отправки кацапстана в ад.
  • Шимус
  • Lvbnhj
    Прорвало Андрюшу
    Це не під спідницею у Наталка Каролевської сказати.
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