Новини Відео • Агресія Росії проти України, Війна

Подошли к этому детскому дому. Но, к сожалению, детей там не оказалось, - Кадиров доручив своїм головорізам викрасти українських дітей. ВIДЕО

52 557125
Радник керівника МВС Антон Геращенко оприлюднив відео, в якому російські окупанти повідомляють Кадирову про провал операції про викрадення українських дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі, виклавши відповідне відео. 

Геращенко зазначив: "Кадиров доручав своєму спецназу викрасти українських дітей. Кадиров приїхав в Україну і перше, що вони роблять, планують операцію з викрадення дітей з дитячого будинку. Послухайте самі що, повідомляють подонку Кадирову на 20 секунді цього відео!

"І одразу по зухвалому підійшли до дитячого будинку, зайшли всередину, але на жаль дітей там не виявилося"

У цьому вся суть кадирвщини: викрадення, тортури, залякування та позерство для соціальних мереж.

Дітей із дитбудинку мабуть хотіли використати для чергового запису ПР відеоролика Кадирова".

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ольга Никитина 2f7babc1
    Да это чмо в Грозном. Вряд ли он под Киевом. Под хвостом у овцы гораздо уютнее
  • Шимус
    ой тут его баранов прибили
  • Valentyna N
    100%, за кадировим наші "специ" вже полюють.
    Його полон/ліквідація - лише питання часу!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини