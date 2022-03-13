Загарбники переконують ірпінців, що Київ капітулював. В Ірпінь волонтери переправляють продукти по лебідці. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав волонтер Владислав Самойленко.
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"Розпитують скільки людей лишилось в Ірпені і як туди провозять продукти. Точних даних про кількість ірпінчан в місті зараз немає, але суб’єктивні підрахунки - менше 3 тис. Доставка ж продуктів, після приходу руснянської мразоти, до міста в ручну або на лебідці (як на відео).
Бабусь, яких вивозив з міста, приємно здивував новинами в Україні. Їм русня вже розповідала, що Київ "взяли", "біндер-нацистів" розгромили. Мешканці міста тижнями мерзли без опалення, елекритики, газу, без новин про вільний світ, а кухня на вулиці в подвір’ї. Поки ж готуємось очищати нашу землю від нечисті", - написав він.