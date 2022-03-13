Новини Відео • Агресія Росії проти України, Війна

"От ти де, падло. Мотолига. Наша ціль", - розрахунок ПТРК "Стугна" знищує броньовану техніку окупантів. ВIДЕО

52 42064
У мережі з'явилися кадри знищення ворожої техніки - МТЛБ за допомогою "Стугни".

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри нищення бронетехніки окупантів опублікував у твіттері Yuriy Kochevenko

Він зазначив: "Подивіться на філігранну роботу наших фахівців по рухомій броньованій цілі на українському ПТРК "Стугна". Всього цим розрахунком за сьогодні знищено 5 одиниць ворожої техніки. Переможемо!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Осталось 30% полка. Нас закидали, чем только можно - гранатометы, минометы, ПТУРы. Мы просто помираем и все", - російський окупант про бої в Україні. АУДIО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Четыре хохла сожгли 19 наших машин. 45-я бригада - элита, 3 человека осталось. У псковских - командир застрелился. Из ульяновских - 13 выжило", - десантник армії РФ про втрати. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Шимус
  • Sophia-Maria Duglass
  • PeruBinner Peru
    У США сенатори-республіканці закликали адміністрацію президента Джо Байдена змінити курс та дозволити передання польських винищувачів МіГ-29 українцям для боротьби з російським агресором. "Досить говорити.Люди вмирають.Відправте їм літаки,які їм потрібні", - сенатор Ромні.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини