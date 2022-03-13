"От ти де, падло. Мотолига. Наша ціль", - розрахунок ПТРК "Стугна" знищує броньовану техніку окупантів. ВIДЕО

У мережі з'явилися кадри знищення ворожої техніки - МТЛБ за допомогою "Стугни".

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри нищення бронетехніки окупантів опублікував у твіттері Yuriy Kochevenko

Він зазначив: "Подивіться на філігранну роботу наших фахівців по рухомій броньованій цілі на українському ПТРК "Стугна". Всього цим розрахунком за сьогодні знищено 5 одиниць ворожої техніки. Переможемо!"

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