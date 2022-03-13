Столиця готується до оборони, - звернення Кличка до киян. ВIДЕО

Київ продовжує жити в умовах воєнного стану і готуватися до оборони міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у своєму зверненні мер столиці Віталій Кличко.

"Друзі! Дорогі кияни! Київ продовжує жити в умовах воєнного стану і готуватися до оборони міста. Щоб посилити безпеку киян і можливості функціонування міста в випадку надзвичайної ситуації, ми сьогодні зібрали депутатів Київради та провели сесійне засідання, щоб ухвалити важливі й невідкладні рішення", - сказав Кличко.

За словами мера, продовжує працювати і гуманітарний штаб столиці.

"Ми залучаємо допомогу, створюємо необхідний резерв продуктів і товарів. Залучаємо кошти на придбання спорядження для територіальної оборони та наших бійців-захисників. Працюють і всі комунальні служби. Я дякую всім, хто сьогодні допомагає – кожен своєю роботою і зусиллями. Дякую нашим відважним захисникам! Дякую волонтерам! Разом вистоїмо! Слава Україні" - сказав мер міста.

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