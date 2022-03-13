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Столиця готується до оборони, - звернення Кличка до киян. ВIДЕО

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Київ продовжує жити в умовах воєнного стану і готуватися до оборони міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у своєму зверненні мер столиці Віталій Кличко.

"Друзі! Дорогі кияни! Київ продовжує жити в умовах воєнного стану і готуватися до оборони міста. Щоб посилити безпеку киян і можливості функціонування міста в випадку надзвичайної ситуації, ми сьогодні зібрали депутатів Київради та провели сесійне засідання, щоб ухвалити важливі й невідкладні рішення", - сказав Кличко.

За словами мера, продовжує працювати і гуманітарний штаб столиці.

"Ми залучаємо допомогу, створюємо необхідний резерв продуктів і товарів. Залучаємо кошти на придбання спорядження для територіальної оборони та наших бійців-захисників. Працюють і всі комунальні служби. Я дякую всім, хто сьогодні допомагає – кожен своєю роботою і зусиллями. Дякую нашим відважним захисникам! Дякую волонтерам! Разом вистоїмо! Слава Україні" - сказав мер міста.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Олександр Колим


    @OleksandrKolym

    ·
    13 февр.



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  • Sophia-Maria Duglass
    Главное не сдать города - спутники Бровары Борисполь Обухов .

    надо подальше от Киева держать рубеж обороны
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    Киев принял два Майдана,
    два финала Евровидения,
    один финал Лиги Чемпионов
    и должен принять финал расиськой *********!!!
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