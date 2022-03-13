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Українські воїни успішно протистоять спробам окупантів переправитися через річку Ірпінь поблизу Києва. ВIДЕО

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Українські воїни успішно протистоять спробам окупантів переправитися через річку Ірпінь поблизу села Мощун під Києвом

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у сюжеті Війського телебачення України.

"Тривають інтенсивні бої на гостомельському напрямку Києва. Активні бойові дії тут йдуть вдень і вночі. Обстріли ворожої артилерії мирної інфраструктури не зупиняються ні на хвилину. У селі Мощун у Бучанському районі Київської області наші захисники успішно знищують ворожі підрозділи та вже витіснили противника за межі населеного пункту", - зазначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Антип61
  • Sophia-Maria Duglass
  • Janis Schulz
    Для поднятия настрою (если конечно правда, то ))))
    ❗️Россия запросила у Китая военную помощь, сообщили Financial times и Washington Post со ссылкой на официальных лиц США.
    Отвечая на вопрос о сообщениях, что Россия обращается за военной помощью к Китаю, посольство КНР в США заявило, что сейчас первоочередной задачей является предотвращение эскалации и выхода ситуации из-под контроля.
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