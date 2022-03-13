Українські воїни успішно протистоять спробам окупантів переправитися через річку Ірпінь поблизу Києва. ВIДЕО
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Українські воїни успішно протистоять спробам окупантів переправитися через річку Ірпінь поблизу села Мощун під Києвом
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у сюжеті Війського телебачення України.
"Тривають інтенсивні бої на гостомельському напрямку Києва. Активні бойові дії тут йдуть вдень і вночі. Обстріли ворожої артилерії мирної інфраструктури не зупиняються ні на хвилину. У селі Мощун у Бучанському районі Київської області наші захисники успішно знищують ворожі підрозділи та вже витіснили противника за межі населеного пункту", - зазначається у повідомленні.