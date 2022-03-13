Окупанти обстрілюють район Харкова Салтівку. ВIДЕО
15 83112
Ввечері 13 березня окупанти здійснили масовий обстріл району Харкова Салтовки.
Як інфформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.
Як інфформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.
Тримайся!
Шановний, може ви того не чули або не знали - але нам НІХТО не пропонував купити того"Цезаря"(ба навіть навпаки : діяло негласне ембарго на будь-які поставки ******** зброї до України, аби тільки не розізлити плейшф'юрера). Та зараз треба виходити з тієї ситуації яку маємо, а всі"розбірки польотів" будемо(обов'язково!) робити після нашої Перемоги.
згадала баба .як дівков була