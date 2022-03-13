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Окупанти обстрілюють район Харкова Салтівку. ВIДЕО

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Ввечері 13 березня окупанти здійснили масовий обстріл району Харкова Салтовки.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж. 

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Топ коментарі

  • швеллер
    Тримайся!
  • Maxim Sobolsky
    Шановний, може ви того не чули або не знали - але нам НІХТО не пропонував купити того"Цезаря"(ба навіть навпаки : діяло негласне ембарго на будь-які поставки ******** зброї до України, аби тільки не розізлити плейшф'юрера). Та зараз треба виходити з тієї ситуації яку маємо, а всі"розбірки польотів" будемо(обов'язково!) робити після нашої Перемоги.
  • Bob Fayn
    згадала баба .як дівков була
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