Окупанти обстрілюють район Харкова Салтівку. ВIДЕО

Ввечері 13 березня окупанти здійснили масовий обстріл району Харкова Салтовки.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

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