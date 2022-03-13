Активіст проник на віллу дочки Путіна у Франції, змінив замки і запросив туди біженців. ВIДЕО

Французький активіст П'єр Афнер проник на віллу дочки Володимира Путина Катерини Тихонової в Біарриці, змінив у будинку замки і запросив туди біженців з України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на The Insider.

На віллі Тихонової 8 спальних місць і три ванни. Також у будинку активіст знайшов різні документи на ім'я колишніх власників будівлі – колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова і друга президента РФ Геннадія Тимченка.

Інформація про те, що Путін вкладає гроші в нерухомість на атлантичному узбережжі, публікувалася політиком Олександром Бєляєвим ще в 1996 році, йшлося про гроші, поцуплені з мерії Петербурга за схемою, викритою Мариною Сальє, і виведені через австрійські рахунки. Путін ці звинувачення люто заперечував і, як писала тоді преса, стверджував, що навіть не знає, де знаходиться Атлантичне узбережжя.

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