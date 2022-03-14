Новини Відео • Війна

"Ми проходимо найстрашніше випробування у нашій історії": Звернення Зеленського до українців. ВIДЕО

6 49921
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців.

Звернення президент опублікував у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Зеленський відвідав у госпіталі поранених захисників України. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • - ШПАЕВ -
  • ODNAKO
    Він помиляється, це найстрашніше випробування лише для нашого покоління, на долю нашої країни практично кожного століття випадали аналогічні, лише в минулому столітті тричі, голодомори, друга світова, комуністичні репресії... ми так чи інакше вистоїмо і відродимо нашу державу, але скільки життів нам це буде коштувати...
  • Volodimir Kovalevich
    если ты не сдашь Украину зеленое ... то будет все ок , только из-за тебя везде зрада... подготовки к обороне00, Херсон забрали на раз два, ракетные программы закрыл, в Мариуполе столько людей сгнобил ... можно хоть что-то было сделать... вокруг тебя одни ермаки да нарики...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини