Тростянець залишається в окупації, війська РФ обстрілюють населені пункти Сумщини із залізничного вокзалу, - ОВА. ВIДЕО
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Місто Тростянець на Сумщині залишається в окупації російськими військами.
Про це у Telegram повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Тростянець лишається в окупації російських фашистів. Їхній штаб на залізничному вокзалі станції Смородино. Там вони виставили техніку і гатять із неї по населеним пунктам.
Російські орки - нелюди. Ми не вибачимо цю війну ніколи! Їм не місце у цивілізованому світі", - йдеться в повідомленні.