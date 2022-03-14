Тростянець залишається в окупації, війська РФ обстрілюють населені пункти Сумщини із залізничного вокзалу, - ОВА. ВIДЕО

Місто Тростянець на Сумщині залишається в окупації російськими військами.

Про це у Telegram повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Тростянець лишається в окупації російських фашистів. Їхній штаб на залізничному вокзалі станції Смородино. Там вони виставили техніку і гатять із неї по населеним пунктам.

Російські орки - нелюди. Ми не вибачимо цю війну ніколи! Їм не місце у цивілізованому світі", - йдеться в повідомленні.

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