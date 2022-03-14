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Подоляк перед початком нового раунду перемовин з РФ: Наші позиції незмінні - негайне припинення вогню та відведення всіх російських військ з території України. ВIДЕО

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Радник голови Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк заявив, що позиції української делегації на четвертій переговорній сесії з представниками РФ у понеділок залишаються незмінними, і насамперед Київ вимагатиме припинення вогню та відведення всіх російських військ з території України.

"Буквально за декілька хвилин розпочнуться переговори з російською делегацією, четвертий тур. Ми спробуємо довести їм нарешті, що 19-й день війни - це 19-й день великого подвигу України. Наші позиції незмінні: мир, негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ. Лише після цього ми зможемо говорити про будь-які сусідські відносини та політичні врегулювання", - сказав Подоляк у відеозверненні в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Радник голови ОП також заявив, що Україна обов'язково переможе. "Можете в цьому навіть не сумніватися", - підсумував Подоляк.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Всі території, включаючи Крим і окупований Донбас.
  • FT FT
    Вы же понимаете что кацапов с Украины вынести можно только вперед ногами?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    свою вселенскую брехню рашка называет хитростью.... не дайте себя обмануть... не ведитесь на обещания - ни одно не будет выполнено (они только потянут время чтоб подтянуть лучших из худших из закоулков огромной (не по уму) говени и легионеров...
    пока рашку бьют - она обещает, как только отвели взгляд - обманет-ударит-взорвет (вспомните ДАП)
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