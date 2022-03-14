Чернігів без світла, води, газу й тепла. Комунальники не можуть прибрати місто, це мають зробити самі городяни, - мер Атрошенко. ВIДЕО

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко закликав городян самоорганізуватися й забезпечити прибирання міста.

Про це він заявив у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мер зазначив, що місто перебуває "у вкрай сутужних обставинах", на його периметрах точаться бої, вночі ворог піддає його бомбардуванню.

"У нас просто ушкоджено практично незворотньо значна частина мереж. Це і водопостачання, і електроенергія, і газ. ... Те, що стосується електроенергії, води і газу, ми намагаємся забезпечувать. Я сподіваюся, що доба-дві - і ми технічно зможете забезпечувать і тепло", - сказав він.

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Атрошенко розповів, що з ранку 16 березня в місті почнуть відключати ліфти, бо за тепершніх умов користуватися ними небезпечно.

Він закликав городян самоорганізуватися, визначити старших будинків та вулиць. І потурбуватися про те, щоб переселити літніх людей та людей з інвалідністю на нижні поверхи.

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"Сьогодні комунальники не в змозі прибрать місто, не в змозі прибрать прибудункові території, не в змозі прибрать під’їзди. Будь ласка, нам треба зорганізуватися і робити це самим. Ніхто за нас це не зробить", - також закликав він.

"З нами Бог, з нами правда. Ми обов’язково вистоїмо в цій бісовській війні і ми переможем. Слава Україні", - підсумував Атрошенко.