"Моего полка Касамского уже нет. Ноги у меня болят и вся жопа синяя. Сегодня пришли тульские. Будут пробовать. Пусть п#здуют", - російський окупант про бої в Україні. АУДIО
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Українські спецслужби перехопили розмову російського загарбника, який розповідав про війну в Україні, про ставлення командира до солдатів та втрати в боях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин також розповів про марність спроб взяти під контроль українське місто.
"В город, который мы пытаемся войти - вообще не можем, никак не вывозим. Уже никого не осталось, все отказываются. Их обратно возвращают, они не могут уже там, все ревут. А мы целый день сидим в окопах. Я домой так хочу, что не могу уже", - розповів рідним окупант.