"Ті, хто це робить - зрадники. Готовий свідчити. Привіт ДБР", - мер Житомира Сухомлин про підозру Пашинському. ВIДЕО

Мер Житомира Сергій Сухомлин назвав зрадою оголошення підозри Сергію Пашинському і заявив про готовність свідчити у справі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Сухомлин розповів у спеціальному відеозверненні.

"Сьогодні на сайті Цензор.НЕТ з'явилася інформація, що Сергію Пашинському оголосили підозру по справі з озброєнням, яке було вилучене з КБ "Луч". Я трошки знаю цю історію і хочу сказати одне: ті, хто це робить у цей час - просто зрадники. Якщо треба буде давати покази, я їх дам і розкажу все - як ті слідаки і керівники тікали з Житомира... Привіт ДБР, - заявив житомирський міський голова.

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