У російського пропагандиста Соловйова знайшли ще два особняки, які не підпали під санкції. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Команда Навального в Ютуб-каналі "Популярна політика".
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"Ми відправили заяву в комітет фінансової безпеки Італії. Вони вже арештували 2 будинки Соловйова, і щоб допомогти їм усе зробити до кінця, ми повідомляємо про третє володіння Соловйова. А також про величезний особняк, куплений його літньою матір'ю у 2021 році", - повідомили розслідувачі.
Вони також попросили відкликати італійські візи та посвідку на проживання у всіх членів сім'ї Соловйова, "оскільки їх проживання в Італії можливе лише за кошти Соловйова, перераховані з росії, що неможливо через санкції".
Соратник Навального Георгій Албуров уточнює в Твіттері, що останню віллу російський пропагандист оформив на свою матір 4 місяці тому, а в іншій розпочав ремонт з бюджетом в 350 тис. євро.
Навальний раніше вже публікував документи про нерухомість телеведучого Володимира Соловйова, а також відеозйомку його будинків, у тому числі в підмосковному Передєлкіно та на італійському озері Комо.