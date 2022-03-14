Епіфаній благословив киян на захист свого міста. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з головою ПЦУ Митрополитом Епіфанієм та отримав від нього символічний подарунок - ікону Архистратига Михаїла - покровителя Києва, чиє зображення є й на гербі столиці.

Про це Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Зустрівся з Митрополитом Епіфанієм - предстоятелем Православної церкви України. Владика подарував ікону Святого Архангела Михаїла, який вважається покровителем воїнів, які борються за правду. А також - захисником Києва. Переконаний в тому, що ми зможемо захистити разом з нашим символом, Святим Михаїлом, наше місто від орди, яка зараз пре на Київ", - заявив Кличко.

Він висловив впевненість, що Київ був і залишиться вільним містом, де живуть вільні люди, які люблять свободу і ніколи на коліна не стануть.

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Владика Епіфаній благословив киян на захист свого міста.

"Ми разом і надалі будемо протистояти ворогу, і неодмінно перемога буде на нашому боці. Тому нехай Господь благословить сьогодні кожного киянина на захист, дає силу, здоров’я і натхнення далі протистояти тим викликам, які випали на нашу долю", - зазначив він.