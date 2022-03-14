Окупанти обстріляли ТРЦ "Лавіна" на північно-західній околиці Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
41 17711
Торговельно-розважальний комплекс "Lavina" обстріляний російськими окупантами.
Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав Олексій Гончаренко.
Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав Олексій Гончаренко.
а шо неясно? открываете гугл-мап и проводите линию отстоящую от окраин Киева на расстоянии 30 км. Вопросы у Вас отпадут сразу.
Артиллерия может добивать из Ирпеня, Бучи
Антонова там далековато - прям на столько не могли промахнуться.
Рашисты уничтожают инфраструктуру - гадят как могут.