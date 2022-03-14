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Окупанти обстріляли ТРЦ "Лавіна" на північно-західній околиці Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Торговельно-розважальний комплекс "Lavina" обстріляний російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав Олексій Гончаренко.

 Окупанти обстріляли ТРЦ Лавіна на північно-західній околиці Києва 01
Окупанти обстріляли ТРЦ Лавіна на північно-західній околиці Києва 02

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Топ коментарі

  • Urs
    а шо неясно? открываете гугл-мап и проводите линию отстоящую от окраин Киева на расстоянии 30 км. Вопросы у Вас отпадут сразу.
  • Александр Петров fb6b30c7
    Артиллерия может добивать из Ирпеня, Бучи
  • Tierre
    Антонова там далековато - прям на столько не могли промахнуться.
    Рашисты уничтожают инфраструктуру - гадят как могут.
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