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Окупанти знищують все. День 19. Підсумки. БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

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Дев'ятнадцятий день Народної війни України. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

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