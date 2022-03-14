Новини • Відео • Війна Окупанти знищують все. День 19. Підсумки. БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО 20:30 14.03.2022 13 9194 Дев'ятнадцятий день Народної війни України. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій. Також читайте: Zасранці, хейтспіч, мертві рашисти, Путін і трохи Лукашенка та Білорусі.#ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВIДЕО армія РФвійнаДанилюк-ЯрмолаєваБуткевич Богдан Поділитися Поділитися у Facebook Поділитися у Twitter Поділитися у Telegram Поділитися у WhatsApp Поділитися у Viber Скопіювати посилання Коментувати