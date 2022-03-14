Окупанти знищують все. День 19. Підсумки. БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

Дев'ятнадцятий день Народної війни України. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.