Новини Відео • Агресія Росії проти України, Війна

За 19 днів російська армія втратила в Україні вбитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні, - Зеленський. ВIДЕО

8 32120
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним щоденним зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному телеграмі Зеленського.

"Наші хоробрі захисники продовжують завдавати російським військам нищівних втрат. Уже скоро кількість збитих гвинтокрилів Росії досягне сотні одиниць. Бойових літаків вони втратили вже 80. Сотні танків, тисячі одиниць іншої техніки. За 19 днів російська армія втратила в Україні вбитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні", - зазначив він. 

Топ коментарі

  • Only
    Володь - ти, головне, добре подумай, як переговори провести так, аби Українці не вважали їх зрадою! Наші армійці вже увійшли у смак знищувати кацапню, тож можут і не сприйняти, якщо Дерьмак щось там почне мудрувати, а він раптом знову на коні з'явився у перемовинах, хоча з початку війни про нього взагалі не було чутно.

    І не забувай, що зараз у нас військовий стан, і Закони у цей час трохи суворіші до зрадників і колаборантів!
  • Only
    Мінськ вмер з початком відкритого вторгнення, забудь про нього!

    Тут питання в тому, що мерів викрадають, і на їх місце нових призначають.

    Ці кацапи навіть не вкурюють, що за Українськими законами мер - це вибірна посада, їх не призначають! Їм у думці не вміщується, що щось в країні може відбуватись без дозволу царя!
  • три - пятнадцать
    так, тільки не бачу в цьому жодної заслуги опи.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини