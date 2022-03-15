За 19 днів російська армія втратила в Україні вбитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним щоденним зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному телеграмі Зеленського.

"Наші хоробрі захисники продовжують завдавати російським військам нищівних втрат. Уже скоро кількість збитих гвинтокрилів Росії досягне сотні одиниць. Бойових літаків вони втратили вже 80. Сотні танків, тисячі одиниць іншої техніки. За 19 днів російська армія втратила в Україні вбитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні", - зазначив він.