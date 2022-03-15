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"Все "лягло" куди треба", - бойова робота української реактивної артилерії. ВIДЕО

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Опубліковано відео роботи української реактивної артилерії по визначених цілях.

Відео оприлюднив Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Бойова робота української реактивної артилерії. І повірте, все "лягло" куди треба. Бо поки у збройних силах рф шили парадну форму (хотіли пройтись Хрещатиком) та шапки-вушанки (щоб закидати наші позиції) і розкрадали "вторую армію міра" (велика вдячність Минобороны России), наші хлопці, знаючи про неадекватних російських сусідів, навчалися", - йдеться в дописі Генштабу.

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Топ коментарі

  • Muron
    Хороший салют по кацапах
  • Ромул Потоцкий
    ЦЕ ВАМ ЗА ХАРКІВ МАРІУПОЛЬ ДОНЕЦЬК ТА КРИМ МЕРЗОТА МОСКАЛЬНІ!
  • экзорцист
    Молодці! Цех по виготовленню пазлів "Збери себе сам".
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