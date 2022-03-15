На 15 березня погоджено 9 гуманітарних коридорів, - Верещук. ВIДЕО
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На 15 березня погоджено 9 гуманітарних коридорів.
Про це заявила віцепрем'єрка Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.
Донецька — Запорізька область, з міста Бердянськ до міста Маріуполя виїде гуманітарний вантаж, який довезе десятки тонн води, медикаментів, продуктів, які дуже чекають цього у Маріуполі. Натомість на зворотному шляху він забере жінок, дітей і всіх хто потребує з Маріуполя до Запоріжжя.
Київська область: з сіл Богданівка і Нова Богданівка у місто Бровари. З села Бобрик у місто Бровари.
"Ми знаємо про величезну проблему в Іванкові і працюємо над тим маршрутом. Я щиро сподіваюсь, що завтра нам вдасться відкрити такий гуманітарний коридор", — додала Верещук.
Сумська область: міста Суми, Тростянець, Лебедин, Шостка, Конотоп до міста Полтава.
Харківська область: з села Оскол.