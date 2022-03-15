"Кажете "Джавеліни" х#йово працють? #бать! Нормально працюють", - українські бійці знищили бронемашину окупантів та захопили вцілілі МТЛБ і танк Т-72. ВIДЕО
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Українські бійці знищили бронемашину окупантів та захопили вцілілі МТЛБ і танк Т-72.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час успішної атаки українських воїнів з використанням ПТРК "Джавелін" знищено російську МТЛБ і загинуло щонайменше два загарбника.
"Кажете "Джавеліни" х#йово працють? #бать! Нормально працюють", - каже боєць на запису.
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"Пряме попадання в лоб вежі та розрахунок російського МТЛБ перетворився на фарш. Бої під Харковом", - прокоментував відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.