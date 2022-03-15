Окупанти утримують голову сільради Чулаківки на Херсонщині. ВIДЕО

Російські окупанти в Херсонській області заблокували в сільській раді Чулаківки його голову Олександра Мусієнка. За його словами, з ним постійно поруч знаходяться озброєні люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

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"Я перебуваю на своєму робочому місці в сільській раді... Хочу пояснити, вчора записуючи відеозвернення, побачив деякі коментарі, які незрозумілі. Я хочу пояснити, що я тут перебуваю і поруч зі мною знаходиться не один десяток озброєних до зубів військових. Навіть вчора, коли записувалося відео, за кадром залишалися люди з автоматами і контролювали все, що я кажу", - зазначив Мусієнко.

У зверненні від 13 березня Мусієнко повідомив, що у село Чулаківка зайшли російські окупанти.

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Нагадаємо, раніше повідомляли, що фермери Чулаківки вийшли на посівну кампанію під українськими прапорами.