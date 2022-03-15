Російські війська переходять в оборону. У них недостатньо сил для продовження наступальної операції, - Корбан про ситуацію на Дніпропетровщині. ВIДЕО

В Дніпропетровській області все стабільно. Голова ОВА Валентин Резніченко та мер Дніпра Борис Філатов знаходяться на місці та координують роботу всіх штабів та комунальних підприємств.

Про це розповів у відеозверненні голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан, передає Цензор.НЕТ.

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"Супротивник досить активно займає Херсонську область. Зараз накопичив угруповання військ на трьох напрямках - Нововоронцовка, Велика Олександрівка та Архангельське. Очевидно, у супротивника були плани здійснити удар у напрямку Нікополя, але тут досить укріплений район. Були три дні підряд бойові зіткнення. За підтримки авіації та артилерії наші війська розбили колони на рівні 120-150 машин та тахніки ворога. Ворога відкинули. Просування ворога в районі Пологів зупинено. Сьогодні російські війська переходять в оборону. У них недостатньо сил для продовження наступальної операції", - повідомив Корбан.

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"Область сьогодні надійно захищена по всьому периметру. Область на сьогодні фактично тримає на собі три фронти. Це південний фронт, ООС та північний напрямок зі сторони Харківщини. Ситуація стабільна. У нас накопичено достатній контингент військ. Вже працює протиповітряна оборона, збиваються ракети", - додав він.