СБУ затримала 60 колаборантів і викрила 20 ворожих ДРГ у різних регіонах. ВIДЕО

Окрім цього спецслужба документує злочини російських загарбників на тимчасово окупованих територіях.

Про це інформує речник СБУ у телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ

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Зокрема, протягом доби, 14 березня, СБУ у Черкаській області схопила інформаторку, яка працювала на розвідку окупанта. Вона передавала фото та відео про розташування військовослужбовців і техніки ЗСУ.

У Луганській області зафіксували злочини агресора на тимчасово окупованій території, зокрема, формування каральних органів. До таких населених пунктів як Марківка, Біловодськ і Троїцьке окупанти привезли так званих "прокурорів" з ОРЛО, які вже зарекомендували себе в самопроголошеній "ЛНР".

Також, у Кіровоградській області СБУ викрила чоловіка, який з території України працював у російському інформполі: публікував на форумах антиукраїнську позицію, висловлював неповагу до ЗСУ. У Закарпатській області було затримано місцевого мешканця, який організував канал незаконного переправлення за кордон громадян призовного віку.

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