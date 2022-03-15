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СБУ затримала 60 колаборантів і викрила 20 ворожих ДРГ у різних регіонах. ВIДЕО

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Окрім цього спецслужба документує злочини російських загарбників на тимчасово окупованих територіях.

Про це інформує речник СБУ у телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ

Зокрема, протягом доби, 14 березня, СБУ  у Черкаській області схопила інформаторку, яка працювала на розвідку окупанта. Вона передавала фото та відео про розташування військовослужбовців і техніки ЗСУ. 

У Луганській області зафіксували злочини агресора на тимчасово окупованій території, зокрема, формування каральних органів. До таких населених пунктів як Марківка, Біловодськ і Троїцьке окупанти привезли так званих "прокурорів" з ОРЛО, які вже зарекомендували себе в самопроголошеній "ЛНР".

Також, у Кіровоградській області СБУ викрила чоловіка, який з території України працював у російському інформполі: публікував на форумах антиукраїнську позицію, висловлював неповагу до ЗСУ. У Закарпатській області було затримано місцевого мешканця, який організував канал незаконного переправлення за кордон громадян призовного віку.

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Топ коментарі

  • Кот Бегемот b96e8d54
    И наша добрая страна будет судить этих тварей. Надо их не судить а убивать.
  • Roman Rjevskiy
    На площадке концерна «Калашников» в Ижевске горит склад

    Склад концерна «Калашников» загорелся сегодня, 15 марта, примерно час назад. Официальной информации пока нет. О возгорании склада известно от представителя экстренных служб.

    По его словам, на улице Совхозная произошло возгорание склада, принадлежащий концерну.

    Причины пожара и наличие пострадавших устанавливается.
  • Vitia Ma
    Всюди де э російська православна недоцерква там є колаборанти! Колаборантів в Україні десятки тисяч і в кожному селі всі знають хто вони і де мешкають!
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