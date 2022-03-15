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"Ми з України. Скоро тут все відбудується. Все знову буде гарно", - наслідки обстрілу приватних житлових будинків в Миколаєві. ВIДЕО

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З артилерії та авіації російські окупанти обстріляли цілу вулицю з приватними будинками в Миколаєві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за свідченнями місцевих мешканців три літаки російських окупантів долучилися до бомбардування їхньої вулиці.

Втрати значні, але оптимізму люди не втрачають.

"Ми з України. Скоро тут все відбудується. Все знову буде гарно", - каже жінка.

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