Ми тут непотрібні, навіщо ми взагалі приїхали, - полонений "Азовом" окупант. ВIДЕО
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Військові полку "Азов" взяли у полон одного з окупантів. У розмові той шкодує та закликає росіян скласти зброю, бо люди в Україні самі розберуться.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал полку "Азов".
Полонений захисниками Маріуполя - сержант, старший оператор взводу протитанкового 810 батальону морської піхоти рф. Розповідає, що не хотів їхати. За відмову - до 10 років ув'язнення. Разом з ним приїхало 700-800 військовослужбовців рф. Близько половини "АЗОВ" вже ліквідував.
"Знаю випадки коли місцеві самі отруювали нас", - додав полонений росіяни.