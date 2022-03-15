Ми тут непотрібні, навіщо ми взагалі приїхали, - полонений "Азовом" окупант. ВIДЕО

Військові полку "Азов" взяли у полон одного з окупантів. У розмові той шкодує та закликає росіян скласти зброю, бо люди в Україні самі розберуться.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал полку "Азов".

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Полонений захисниками Маріуполя - сержант, старший оператор взводу протитанкового 810 батальону морської піхоти рф. Розповідає, що не хотів їхати. За відмову - до 10 років ув'язнення. Разом з ним приїхало 700-800 військовослужбовців рф. Близько половини "АЗОВ" вже ліквідував.

"Знаю випадки коли місцеві самі отруювали нас", - додав полонений росіяни.

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