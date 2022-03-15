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Зеленський виступив на Joint Expeditionary Force: Ми робимо все, щоб отримати літаки, протиповітряну оборону. ВIДЕО

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Президент України виступив на Joint Expeditionary Force

Відео виступу Зеленський опублікував у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Виступив на Joint Expeditionary Force, де ще раз наголосив: ми запропонували шлях. Шлях для того, щоб Україна могла захистити своє небо і своїх людей самостійно. Я хотів би, щоб усі почули це, а особливо ті країни, які мають кордони з Росією. І ми робимо все, щоб отримати літаки. Щоб отримати протиповітряну оборону", - зауважив президент. 

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Топ коментарі

  • Дмитрий Гайдарченко
    Ты понимаешь что такое 40 000? Максимум 4000 они соберут и то вряд ли
  • Ihor V
    зе може скільки завгодно грати роль великого патріота на камеру для західних змі, однак поки рашистські виродки: дєрьмак, тататаров, демченко будуть залишатися в його команді, українці ніколи не будуть вірити у його патріотизм
  • Мирон Левицький
    А хто тобі заважав 3 роки розбудовувати ПВО
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