Зеленський виступив на Joint Expeditionary Force: Ми робимо все, щоб отримати літаки, протиповітряну оборону. ВIДЕО
12 90554
Президент України виступив на Joint Expeditionary Force
Відео виступу Зеленський опублікував у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Виступив на Joint Expeditionary Force, де ще раз наголосив: ми запропонували шлях. Шлях для того, щоб Україна могла захистити своє небо і своїх людей самостійно. Я хотів би, щоб усі почули це, а особливо ті країни, які мають кордони з Росією. І ми робимо все, щоб отримати літаки. Щоб отримати протиповітряну оборону", - зауважив президент.
Також читайте: Посилення ППО та ПРО – головний пріоритет для України, - Резніков