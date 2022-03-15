Армія РФ кидає своїх: СБУ виклала запис розмови загарбника з дружиною. АУДIО
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РФ відправляє своїх військових на війну в Україну, але знімає із себе будь-яку відповідальність за їхню смерть.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба Служби безпеки України поінформувала у Телеграмі, опублікувавши аудіо розмови загарбника із своєю дружиною.
"Рідним окупантів приходять пам’ятки, що військові РФ – нібито у відрядженні на території Росії і забезпечені всім необхідним. У перехопленій розмові СБУ чути, як загарбник пояснює своїй дружині, що російська армія просто "кидає" своїх", - уточнюється у повідомленні.
Зазначається, що особливе обурення у загарбника викликає пасаж про нібито хороше забезпечення.
"А... то есть одна консерва капусты сраной, без мяса, тушеной какой-то... на четверых, 150 грамм на обед... Это считается, мы обеспечены довольствием???", - цитує СБУ слова росіянина.