Кожен удар по Україні – це крок до самознищення Росії, - звернення Зеленського щодо російського вторгнення. ВIДЕО

Кожен постріл по Україні, кожен удар по Україні – це кроки до самознищення Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми воюємо за життя. Ми виборюємо життя у ракет, авіабомб, артилерії, танків, мінометів. І всього іншого, що російські війська використовують, щоб знищити нас. Усього іншого, чим Росія руйнує зараз і себе. Тому що кожен постріл по Україні, кожен удар по Україні – це кроки до самознищення Росії" - заявив Зеленський.

"Кожна з понад 800 російських ракет, які вдарили по нашій державі, є відповіддю на давнє питання про НАТО. Про те, чи відкриті насправді для України двері Альянсу. Якби були відкриті, якби це було чесно, то нам не довелось би 20 днів переконувати Альянс, що небо над Україною потрібно закрити", - додав Зеленський.

Читайте також: Російську військову машину ще можна зупинити. Ви бачите, як ми боремося, а разом з вами буде легше, - Зеленський