Колона російської техніки тікає від Миколаєва до Херсона, вони можуть готувати провокацію, - Кім. ВIДЕО

Колона російських окупантів рухається із Миколаївської області у бік Херсона, вони можуть готувати провокацію з обстрілом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Миколаївської ОДА (ОВА) Віталій Кім у фейсбуці.

"Тривають бойові дії, зачистка кількох сіл. Є там кілька танків-блукальців. Після роботи ЗСУ по Чорнобаївці через Херсон у бік від Миколаївської області чухає колона окупантів. Вони тікають.

До мене дійшла інформація, що вони поширюють інформацію, що по Херсону можливий масований обстріл. Українська армія не планує і не буде обстрілювати Херсон! Може, вони збираються обстрілювати? Тому слідкуйте за їхніми переміщеннями. Херсонці, ми з вами! Чекайте. Разом до перемоги!" - сказав він.

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