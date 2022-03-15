ЗСУ знищили десятки одиниць ворожої техніки на аеродромі Херсона. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео, яке розповсюджують у мережі, опублікував у Фейсбуку журналіст Денис Казанський.
"Із Херсона сьогодні погані новини для російських карателів. Бачите щось горить? Здається, це десятки одиниць техніки та гелікоптери на аеродромі. Сьогодні там знову щось сталося", - написав він.
Олександр Аронець підтвердив, що в Міжнародному аеропорті Херсон, що знаходиться в населеному пункті Чорнобаївка, "влучними пострілами ЗС України було знищено ворожу техніку, а саме: близько 10 гвинтокрилів та близько 20 машин типу "КАМАЗ" в яких розміщувалася велика кількість ворожого боєкомплекту".
Він повідомив, що також знищено значну кількість живої сили противника, яка знаходилися в цьому місці. Зазначається, що внаслідок влучення по ворожому "БК" воно почало детонувати та розлітатися по всьому периметру аеропорту, внаслідок чого ворожі сили почали втікати.