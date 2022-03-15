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ЗСУ знищили десятки одиниць ворожої техніки на аеродромі Херсона. ВIДЕО

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Українська артилерія знищила десятки одиниць ворожої техніки, яку ті підігнали на аеродром Херсона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео, яке розповсюджують у мережі, опублікував у Фейсбуку журналіст Денис Казанський.

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"Із Херсона сьогодні погані новини для російських карателів. Бачите щось горить? Здається, це десятки одиниць техніки та гелікоптери на аеродромі. Сьогодні там знову щось сталося", - написав він.

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Олександр Аронець підтвердив, що в Міжнародному аеропорті Херсон, що знаходиться в населеному пункті Чорнобаївка, "влучними пострілами ЗС України було знищено ворожу техніку, а саме: близько 10 гвинтокрилів та близько 20 машин типу "КАМАЗ" в яких розміщувалася велика кількість ворожого боєкомплекту".

Він повідомив, що також знищено значну кількість живої сили противника, яка знаходилися в цьому місці. Зазначається, що внаслідок влучення по ворожому "БК" воно почало детонувати та розлітатися по всьому периметру аеропорту, внаслідок чого ворожі сили почали втікати.

Топ коментарі

  • Anastasiia Ka
    Дякуємо
  • Maxim Ak-Murza
    Тихо прiйшов, тихо пiйшов...
  • Ольга Костыря
    Горит хорошо, отзвонились с Шуменского. Гремело всю первую половину дня.
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