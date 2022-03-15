За зарплату військового в РФ тепер можна купити один унітаз: СБУ перехопила розмову окупанта з матір'ю. АУДIО

Місячної зарплати російського загарбника вистачить хіба що на те, щоб придбати унітаз.

Про це йдеться в розмові окупанта з його матір'ю, яку опублікувала СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Жінка скаржиться на іпотеку у 30% і що до вересня не можна купити валюту.

"Цены растут, как в сказке. Бабы покупают унитазы, так они по 43 тысячи! С валютой Сбербанк не работает: санкции везде", - заявляє в розмові матір російського загарбника.

"Але навіть така реальність не тверезить промиті пропагандою мізки. Тож мати окупанта цитує російські ЗМІ, які говорять що "..кольцо вокруг Украины сжимается и все нормально", - зазначили в СБУ.



"Вона – яскрава представниця тих росіян, які хочуть, щоб їхні сини "пытали бандеровцев" і вірять казкам Путіна", - ідеться в повідомленні. Також вона радить сину віджати в когось з місцевих телефон і дзвонити їй щодня.

"Син, який вже встиг зрозуміти різницю між рашистською пропагандою і реальним життям, тільки й спромігся на: "Та ну, не. Это все пи.добольный ящик", - зазначили в СБУ.

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