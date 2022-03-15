Російські кораблі та авіація відкривали вогонь по населеним пунктами Одещини, дві особи отримали поранення, - ОВА. ВIДЕО

Російська авіація та кораблі обстріляли населені пункти Одеської області. Поранення отримали дві особи.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Сухопутні війська противника не мають успіху на жодному з напрямків у інших областях. Тому зранку по одному з наших населених пунктів було нанесено ракетні удари ворожою авіацією та кораблями. Маємо двох поранених. Близько 14:00 по іншому населеному пункту противник відкрив вогонь з корабельної артилерії, використавши близько 90 снарядів", - сказав він.

За словами Марченка, ЗСУ гідно тримають оборону.

"За кожного нашого пораненого, за кожне руйнування ворог несе в рази білььше втрат, перемога буде за нами. Слава Україні!", - підсумував глава ОВА.

Читайте: Якщо окупанти спробують висадити десант на Одещині, їх там вже чекають, - Данілов