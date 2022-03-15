"Одна військова бригада - і ми погонимо ворога до Луганська", - Гайдай. ВIДЕО

Луганщина наразі дуже сильно потребує військову бригаду.

Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайда, передає Цензор.НЕТ.

"Одна військова бригада - і ми погонимо ворога до Луганська. Нас запитують - що зараз потрібно Луганщині? Нині вся Україна допомагає Луганській області, щодня отримуємо вагони конче потрібних речей та продуктів.

Є проблема з доставкою допомоги до громад. Російські обстріли не дозволяють оперативно допомагати населеним пунктам. Маємо пальне, але через гатіння зброї, не можемо дістатися людей, яким так потрібна допомога. Ворог хоче смертей…Ми не дозволимо!

ЗСУ не дозволять! Нам треба трошки більше…і ці кляті виродки відступлять", - наголосив він.

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