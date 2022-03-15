Український консул покарав ведучу Єгорову за підтримку Путіна. ВIДЕО

Українське консульство в Анталії відмовилося продовжити закордонні паспорти малолітніх дітей акторки та ведучої Сніжани Єгорової, яка висловлювала підтримку президенту РФ Володимиру Путіну та вітала визнання так званої незалежності "ЛНР" та "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на відео, опублікованому у своєму YouTube-каналі (пізніше воно було вилучене YouTube).

Читайте також: "Мне не нравятся эти рагули, вылезшие непонятно откуда, селюки, говорящие на суржике и готовые "своє життя покласти", - ведуча Єгорова про українських героїв. ВIДЕО

Огляд ситуації на своєму каналі зробив Сергій Стерненко.

Консул України в Анталії Емір Рустамов відмовив у проханні продовжити закордонні паспорти трьох її дітей віком 10, 12 та 15 років через її політичну позицію. Разом із дітьми вона перебуває у Туреччині від серпня 2021 року.

Єгорова каже, що консул нагадав їй пост у Facebook від 26 січня, в якому вона повідомляла, що підтримує Путіна у питаннях "світової громадської безпеки".

"Хочу офіційно заявити: я, Єгорова-Грищенко Сніжана Олександрівна, мати п'ятьох дітей, громадянка України, не підтримую військових дій Російської Федерації на території України", – заявила скандальна знаменитість.

Рустамов поставив їй питання, чи підтримує ведуча дії Путіна наразі.

"Я сказала, що ні. Тоді мене запитали, чому не видалила цей пост. Я пояснила, що не можу цього зробити, оскільки моя сторінка зламана. Хочу офіційно заявити. Я не підтримую військові дії Російської Федерації на території України", – пояснила вона.

На аудіозаписі розмови, який Єгорова опублікувала у своєму Телеграм-каналі, консул повідомив про розпорядження керівництва не надавати консульські послуги тим, хто не підтримує Україну.

Єгорова додала, що присутні в консульстві люди аплодували стоячи рішенню консула.

Читайте також: Проєкт "Без цензури": С@ки православні проти мови. Як адепти "русского мира" воюють проти всього українського. ВIДЕО

Стерненко підкреслив, що Єгорова не змінила своїх поглядів, адже у своєму зверненні використовувала свою стару риторику, назвавши Революцію Гідності державним переворотом, а Україну - штучною державою.