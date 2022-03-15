Український консул покарав ведучу Єгорову за підтримку Путіна. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на відео, опублікованому у своєму YouTube-каналі (пізніше воно було вилучене YouTube).
Огляд ситуації на своєму каналі зробив Сергій Стерненко.
Консул України в Анталії Емір Рустамов відмовив у проханні продовжити закордонні паспорти трьох її дітей віком 10, 12 та 15 років через її політичну позицію. Разом із дітьми вона перебуває у Туреччині від серпня 2021 року.
Єгорова каже, що консул нагадав їй пост у Facebook від 26 січня, в якому вона повідомляла, що підтримує Путіна у питаннях "світової громадської безпеки".
"Хочу офіційно заявити: я, Єгорова-Грищенко Сніжана Олександрівна, мати п'ятьох дітей, громадянка України, не підтримую військових дій Російської Федерації на території України", – заявила скандальна знаменитість.
Рустамов поставив їй питання, чи підтримує ведуча дії Путіна наразі.
"Я сказала, що ні. Тоді мене запитали, чому не видалила цей пост. Я пояснила, що не можу цього зробити, оскільки моя сторінка зламана. Хочу офіційно заявити. Я не підтримую військові дії Російської Федерації на території України", – пояснила вона.
На аудіозаписі розмови, який Єгорова опублікувала у своєму Телеграм-каналі, консул повідомив про розпорядження керівництва не надавати консульські послуги тим, хто не підтримує Україну.
Єгорова додала, що присутні в консульстві люди аплодували стоячи рішенню консула.
Стерненко підкреслив, що Єгорова не змінила своїх поглядів, адже у своєму зверненні використовувала свою стару риторику, назвавши Революцію Гідності державним переворотом, а Україну - штучною державою.