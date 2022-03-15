Шість окупантів на чолі з майором здалися в полон на Чернігівщині. ВIДЕО
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Силам територіальної оборони Срібнянської громади Чернігівської області здалися в полон шестеро окупантів на чолі з майором російської армії.
Про це повідомляє "Газета Срібнянщина", інформує Цензор.НЕТ.
"Шість вояків на чолі з майором-розвідником, дізнавшись, що сталося вночі з їхнім сусіднім блокпостом, не захотіли бути наступними на шляху у потойбічний світ і здалися в полон у найближчому селі. Що й врятувало їм життя", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що окупанти повторювали вже відому мантру про навчання й про те, що вони не знали, як опинилися в Україні.