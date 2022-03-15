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Шість окупантів на чолі з майором здалися в полон на Чернігівщині. ВIДЕО

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Силам територіальної оборони Срібнянської громади Чернігівської області здалися в полон шестеро окупантів на чолі з майором російської армії.

Про це повідомляє "Газета Срібнянщина", інформує Цензор.НЕТ.

"Шість вояків на чолі з майором-розвідником, дізнавшись, що сталося вночі з їхнім сусіднім блокпостом, не захотіли бути наступними на шляху у потойбічний світ і здалися в полон у найближчому селі. Що й врятувало їм життя", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти повторювали вже відому мантру про навчання й про те, що вони не знали, як опинилися в Україні.

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Топ коментарі

  • Voland Demort
    Бачу на півночі вже дойшло коли почне доходити вже на півдні
  • Aleksey NotBad
    Да да, месяц учений на территории Украины я уже поверил
  • Василий СПРУТ
    Жить хотят вот и все ... Жаль что большинство конченные садисты особенно кадыровские ублюдки - их нужно казнить
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