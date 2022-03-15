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Російські окупанти вбили цивільного чоловіка, який вийшов з машини та підняв руки. ВIДЕО

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Окупанти вбили цивільного під Києвом. Німецькі журналісти оприлюднили доказ злочину загарбників проти мирного населення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

"Німецьке медіа ZDF Frontal оприлюднило відео з дрона, на якому зафіксовано, як окупанти під Києвом розстріляли цивільного мешканця, який підняв руки угору. "

Путін говорить про спецоперацію в Україні, яка не спрямована проти мирного населення. Проте за кілька кілометрів на захід від Києва безпілотник зняв, як російські солдати застрелили мирного жителя", – повідомляє видання.

Топ коментарі

  • Великая Исландия
    свиноцабак в плен не брать...!
  • Панас Стець
    мацковські свинособаки показують своє звірине єство - асвабадітелі зайшли в нашу хату.
  • Valter Valter
    Как говорила моя бабушка, немцы в 41-м такого не творили и так не бомбили города. Немцы наоборот старались захватить города целыми а козломордые выжигают все на своем пути. явно пытаются сделать геноцид украинского народа а из Украины сделать пустыню
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