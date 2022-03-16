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Російські окупанти викрали активіста Шевченка, який організовував мітинги за Україну в Бердянську. ВIДЕО

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Окупанти викрали активіста Віталія Шевченка, який організовував мітинги за Україну в Бердянську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на OBOZREVATEL.

Місцевого підприємця, директооа турагентства "Темерінда", за даними журналістів, викрали з кафе "Капучіно" одразу після акції протесту, співорганізатором якої він був.

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Окупанти на очах у багатьох свідків вивели Шевченка з закладу, запхали в автомобіль та вивезли в невідомому напрямку. Окрім нього було затримано ще кількох людей. Їхня доля та місцезнаходження наразі невідомі.

Російські окупанти викрали активіста Шевченка, який організовував мітинги за Україну в Бердянську 01
Російські окупанти викрали активіста Шевченка, який організовував мітинги за Україну в Бердянську 02

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Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Касапское гестапо. И скорее всего помогали опзжоповские полицаи. Но возмездие будет справедливым. Слава Украине!
  • sasha kozakova
    Рашистска мерзота! Смерть рашистським окупантам!
  • Aleks_15
    внутренние предатели опзжо и другая сволота должна быть уничтожена, другого шанса не будет.
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