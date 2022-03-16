Російські окупанти викрали активіста Шевченка, який організовував мітинги за Україну в Бердянську. ВIДЕО
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Окупанти викрали активіста Віталія Шевченка, який організовував мітинги за Україну в Бердянську.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на OBOZREVATEL.
Місцевого підприємця, директооа турагентства "Темерінда", за даними журналістів, викрали з кафе "Капучіно" одразу після акції протесту, співорганізатором якої він був.
Окупанти на очах у багатьох свідків вивели Шевченка з закладу, запхали в автомобіль та вивезли в невідомому напрямку. Окрім нього було затримано ще кількох людей. Їхня доля та місцезнаходження наразі невідомі.