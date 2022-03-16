Війська РФ вперше скинули бомби на цивільні об'єкти Запоріжжя, - голова ОВА Старух. ВIДЕО

Сьогодні в Запоріжжі російські війська вперше бомбардували цивільні об'єкти.

Про це у Телеграмі повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

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"Ранок виявився не добрим. Головна новина - вперше в Запоріжжі цивільні об’єкти піддалися бомбардуванню. Ракети прилетіли в район залізничного вокзалу Запоріжжя-2. За попередніми даними, ніхто не загинув", - йдеться у дописі.

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Друга ракета прилетіла в район ботанічного саду.

"Гуртожиток Запорізького національного університету. Від удару ракетою по вокзалу Запоріжжя-2 повилітали вікна. Головне - всі живі! Стіни відбудуємо!" - розповів Старух.