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Війська РФ вперше скинули бомби на цивільні об'єкти Запоріжжя, - голова ОВА Старух. ВIДЕО

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Сьогодні в Запоріжжі російські війська вперше бомбардували цивільні об'єкти.

Про це у Телеграмі повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Ранок виявився не добрим. Головна новина - вперше в Запоріжжі цивільні об’єкти піддалися бомбардуванню. Ракети прилетіли в район залізничного вокзалу Запоріжжя-2. За попередніми даними, ніхто не загинув", - йдеться у дописі.

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Друга ракета прилетіла в район ботанічного саду.

"Гуртожиток Запорізького національного університету. Від удару ракетою по вокзалу Запоріжжя-2 повилітали вікна. Головне - всі живі! Стіни відбудуємо!" - розповів Старух.

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Топ коментарі

  • Sashko Pavliuk
    Я прошу, я вимагаю - не брати рашкованів у полон. Молоді, старі - у них було влучено при "попіткє к бєгству".
    Все одно у них нема жалості і співчуття до укранців. Вони опариши, личинки Сатани. Виконайте своє призначення на Землі - знищіть ЗЛО, навіть якщо воно "прастой русскій мальчік".
  • Lvbnhj
    РАШИЗМ =ФАШИЗМ
    ..
    Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
    ...
    Слава нації
    Смерть москалям
  • Совестно за Брата
    Не панікувати та не поширювати в соцмережах фото або відео з вокзалу.
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