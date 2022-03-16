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Війська РФ намагаються виявити та знищити систему ППО на Одещині. Йде підготовка до можливої висадки десанту, - ОВА. ВIДЕО

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Ворог працює на те, щоб виявити систему ППО на Одещині.

Про це у відеозверненні в фейсбуку заявив спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні була спроба супротивника виявити нашу систему ППО. Ворог працює на те, щоби її виявити та знищити. Наразі йде підготовка до можливої висадки десанту. Важко, але ми тримаємося", - наголосив Братчук.

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Він також уточнив, що кораблі Росії поки що нікуди не пішли з Чорного моря. Вони курсують, перегруповуються і створюють психологічний тиск.

Залишається високою ймовірність ракетних ударів по Одещині.

Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Виктор Коцяруба
    ракетні удари - це все, на що здатна армія орків
  • IN UA 7395a7cc
    Пусть высаживаются. Закончится это все демилитаризацией их больших десантных калош и морского десанта.
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