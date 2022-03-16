На сьогодні не заплановано відкриття евакуаційних коридорів. Йде робота над маршрутами для доставки гумдопомоги, - Верещук. ВIДЕО

Україна не отримала відповіді від Червоного Хреста щодо відкриття гуманітарних коридорів 16 березня, водночас працюють над організацією коридорів для Ізюма та Маріуполя, розробляють маршрути доставки допомоги в тимчасово заблоковані чи окуповані міста.

Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми продовжуємо працювати над розробкою маршрутів для доставки гумдопомоги – продукти та ліки до захоплених або оточених українських міст. Це, зокрема, міста та селища Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської, Київської, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей. Усі деталі та зміни маршрутів гуманітарних коридорів або відкриття нових повідомлять протягом дня", - розповіла Верещук.

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