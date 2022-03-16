Мешканка Маріуполя Єрська: Місто оточене. Немає зв'язку. Обстріли. Виїзди заміновано, але Маріуполь наш і продовжує захищатись. ВIДЕО

У Маріуполі працює 50-60 прихистків для мешканців. Люди почали самоорганізовуватися.

Про це з Маріуполя розповіла Катерина Єрська, передає Цензор.НЕТ.

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"Я жива. Місто оточене. Немає зв'язку. Обстріли. Виїзди заміновано, але Маріуполь наш і продовжує захищатись", - розповіла вона про стан в місті на 8 березня.

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Вона наголосила, що Маріуполь без світла, води, газу. У місті немає мобільного зв'язку.

"В окремих точках міста можна відправити смс", - додала вона.

"Продовжуються обстріли лівого берега біля Східного. Зараз перейшли на центр. Мікрорайон Східний майже повністю знесено з лиця землі. ... Продовжуються обстріли авіацією. Над містом постійно літають літаки", - розповіла Єрська.

З її слів у місті працює 50-60 прихистків для мешканців.

"Люди починають самоорганізовуватися. Їм немає як готувати їжу. Пиляють дерева, палети, палять багаття. У нас морозно. Продуктові (магазини. - Ред.), аптеки, магазини одягу - все, що може бути корисним, - взламано та розграбовано. По місту їздять банди мародерів. Я хочу сказати, що населення до них також приєднується, тому що місто знаходиться в блокаді, гуманітарний конвой не може сюди доїхати. Тіла вбитих лежать на вулицях. Їх немає кому ховати. Мер міста виїхав ще тиждень тому. Міська адміністрація якось продовжує працювати. В місті є поліція, ЗСУ, "Азов", прикордонники. Медики та екстренні служби продовжують працювати", - повідомила Єрська.